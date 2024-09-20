Defense Express: В зоні ураження українських засобів розташовані ще 6 великих складів боєприпасів на території РФ
Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що Україна має засоби для ураження ще 6 великих складів боєприпасів на території РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Можна лише аналізувати щодо умовної дальності. До прикладу, 750 км. Бо, за деякими даними, склад боєприпасів у Тверській області змогли вразити за допомогою "Паляниці". Дальність ураження цієї ракети достеменно невідома. Тому ми оперуємо лише умовною відстанню. Так от, в радіусі 750 км на території РФ в зону ураження українських засобів потрапляє ще 6 великих складів з боєприпасами. З яких один розташований найближче до України на відстані понад 100 км біля Брянська і він не діє. Найбільш віддалений - під Моздоком. Також у Володимирській області є відразу два таких склади з боєприпасами. Один з них площею понад 7 кв. км", - пояснив Катков.
Експерт зауважив, що склади боєприпасів у РФ максимально захищені.
"Атака таких обʼєктів досить складна. Фактично, для цього потрібно продавити протиповітряну оборону противника. Це обʼєкти, які є максимально захищеними не лише укриттями, а позиційними районами ППО. Саме тому, за різною інформацією, для атаки на склад боєприпасів у Тверській області було використано понад 100 дронів.І цілком ймовірно, було ще щось, окрім дронів. Такий результат дозволила зробити така концентрація засобів ураження", - додав він.
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