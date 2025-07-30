Дефіцит медпрацівників на окупованих територіях сягає 40%, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни майже знищили медичну систему. Там спостерігається критичний дефіцит медперсоналу
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, попри ротації так званих гастролерів з Росії, нестача лікарів і медсестер на тимчасово окупованих територіях України сягає 30 - 40%.
За даними спротиву, усі ресурси окупанти спрямовують на обслуговування бойовиків, тим часом як місцеві мешканці залишаються без базової допомоги.
"Російські медики не поспішають їхати, бо знають, що тут вони окупанти. Пріоритети очевидні: не здоров'я цивільних, а утримання системи терору", - наголошують у ЦНС.
- Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сферою медицини керують надіслані з Росії "міністри". У медзакладах люди не можуть отримати належної допомоги, адже усі ресурси спрямовані на лікування поранених російських військових.
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