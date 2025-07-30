Дефіцит медпрацівників на окупованих територіях сягає 40%, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, попри ротації так званих гастролерів з Росії, нестача лікарів і медсестер на тимчасово окупованих територіях України сягає 30 - 40%.

За даними спротиву, усі ресурси окупанти спрямовують на обслуговування бойовиків, тим часом як місцеві мешканці залишаються без базової допомоги.

"Російські медики не поспішають їхати, бо знають, що тут вони окупанти. Пріоритети очевидні: не здоров'я цивільних, а утримання системи терору", - наголошують у ЦНС.