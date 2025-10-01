Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну

Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Загалом, якщо брати за структурою, а статево-вікову структуру оцінює лише Євросоюз, інші країни не надають даних про статево-вікову структуру тих, хто виїхав з України, то ЄС, зокрема Євростат, надає такі дані за укрупненими віковими групами:

З України виїхало приблизно 40% чоловіків і 60% жінок. Якщо брати за віковими групами, то людей віком 65 років і старше - лише 6%. Людей віком від 18 до 64 років - приблизно 63%, а близько 31% - це діти до 18 років", - зазначив Гладун.

За словами доктора економічних наук, через війну з України виїхали переважно діти, працездатне населення та частина пенсіонерів.

"Більшість пенсіонерів залишилися в Україні. Це призвело до того, що у віковій структурі населення, яке зараз перебуває на території України, відсоток пенсіонерів збільшився, а частка тих, хто зайнятий в економіці, - зменшилася.

Через це відрахування до державних соціальних фондів зменшилися, а потреба у виплаті пенсій та іншої підтримки населення залишилася. Це, своєю чергою, призводить до економічних проблем", - наголосив Гладун.