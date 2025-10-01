Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
Через війну з України найбільше виїхали жінки, діти та люди працездатного віку. Така міграція змінила вікову структуру населення: зросла частка пенсіонерів, що вже створює економічні проблеми
Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Загалом, якщо брати за структурою, а статево-вікову структуру оцінює лише Євросоюз, інші країни не надають даних про статево-вікову структуру тих, хто виїхав з України, то ЄС, зокрема Євростат, надає такі дані за укрупненими віковими групами:
З України виїхало приблизно 40% чоловіків і 60% жінок. Якщо брати за віковими групами, то людей віком 65 років і старше - лише 6%. Людей віком від 18 до 64 років - приблизно 63%, а близько 31% - це діти до 18 років", - зазначив Гладун.
За словами доктора економічних наук, через війну з України виїхали переважно діти, працездатне населення та частина пенсіонерів.
"Більшість пенсіонерів залишилися в Україні. Це призвело до того, що у віковій структурі населення, яке зараз перебуває на території України, відсоток пенсіонерів збільшився, а частка тих, хто зайнятий в економіці, - зменшилася.
Через це відрахування до державних соціальних фондів зменшилися, а потреба у виплаті пенсій та іншої підтримки населення залишилася. Це, своєю чергою, призводить до економічних проблем", - наголосив Гладун.
- Президент Польщі Кароль Навроцький 26 вересня підписав закон про продовження допомоги українцям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе