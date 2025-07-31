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Держава має право здійснювати примусову мобілізацію, - майор запасу НГУ Гетьман

Віталій Бесараб
31 липня, 2025 четвер
08:55
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Суспільство має різко негативно реагувати на випадки свідомого ухилення від мобілізації до лав ЗСУ

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"В Україні не оприлюднюємо цифри про мобілізацію населення й можемо оцінювати лише цифри мобілізаційного ресурсу в країні. Поодинокі скандальні випадки мобілізації є несистемними. Звісно хотілось би, щоб дійсно 90% чоловіків мобілізувались до лав ЗСУ добровільно, не ухилялись і захищали країну. Це питання доволі складне. Тобто мобілізуватись потрібно добровільно, але так не виходить. Коли ж примусом, що держава має право робити, то виникають скандали. Не можна хотіти, чи не хотіти, це обовʼязок", - вважає Гетьман.

Він також зауважив, що сьогодні у суспільстві ледь не пишаються випадками ухилення від мобілізації. Така тенденція точно не покращить відношення до мобілізаційних заходів.

"Сьогодні дійсно складно знайти відповідь на те, як покращити рівень мобілізації в Україні. Єдине, що можна робити так, це через засоби масової інформації змінювалось відношення людей до тих, хто не хоче служити. Адже сьогодні люди, які ухиляються від служби стали ледь не героями, ними пишаються і це проблема. Якщо людина ухиляється від служби, то до неї має бути вкрай негативне ставлення у суспільства", - наголосив він.

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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