Держава має право здійснювати примусову мобілізацію, - майор запасу НГУ Гетьман
Суспільство має різко негативно реагувати на випадки свідомого ухилення від мобілізації до лав ЗСУ
Таку думку в етері Еспресо висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.
"В Україні не оприлюднюємо цифри про мобілізацію населення й можемо оцінювати лише цифри мобілізаційного ресурсу в країні. Поодинокі скандальні випадки мобілізації є несистемними. Звісно хотілось би, щоб дійсно 90% чоловіків мобілізувались до лав ЗСУ добровільно, не ухилялись і захищали країну. Це питання доволі складне. Тобто мобілізуватись потрібно добровільно, але так не виходить. Коли ж примусом, що держава має право робити, то виникають скандали. Не можна хотіти, чи не хотіти, це обовʼязок", - вважає Гетьман.
Він також зауважив, що сьогодні у суспільстві ледь не пишаються випадками ухилення від мобілізації. Така тенденція точно не покращить відношення до мобілізаційних заходів.
"Сьогодні дійсно складно знайти відповідь на те, як покращити рівень мобілізації в Україні. Єдине, що можна робити так, це через засоби масової інформації змінювалось відношення людей до тих, хто не хоче служити. Адже сьогодні люди, які ухиляються від служби стали ледь не героями, ними пишаються і це проблема. Якщо людина ухиляється від служби, то до неї має бути вкрай негативне ставлення у суспільства", - наголосив він.
- 30 липня міністр оборони Денис Шмигаль дав оцінку мобілізаційним процесам в Україні, заявивши, що більшість тих, хто долучився до війська, зробили це свідомо
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