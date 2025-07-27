Держава має забезпечити ротаційну основу для медиків у війську, - командир медичної роти 100-ї ОМБр Рудик
Держава має забезпечити належну ротацію лікарів у Збройних Силах України
Про це в етері Еспресо розповів командир медичної роти 100-ї ОМБр майор Ярослав Рудик.
"Сьогодні важливим питанням залишається не тільки мобілізація особового складу, а й усієї країни. Вся країна має бути залучена у мобілізаційний процес. Важливо, щоб економіка працювала для потреб фронту. Щодо медичних працівників, то рішення про мобілізацію людей відповідної спеціальності лежить на поверхні. Можна запрошувати лікарів з тилових підрозділів до бригад, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ми дійсно потребуємо вас тут", - пояснив Рудик.
Майор зауважив, що покращення умов служби медичних працівників у війську може якісно вплинути й поліпшити надання допомоги військовослужбовцям на стабілізаційних пунктах.
"На ротаційній основі держава має забезпечити момент того, щоб лікарі й медичні працівники мали ресурс і не вигоряли. Це можна продумати. Лікарі мають знати, що можуть будувати карʼєру у війську - від стабілізаційного пункту до первинної хірургічної групи, а далі можуть повернутись до тилових лікарень. Саме так ми зможемо підтримувати й розвивати наші медичні сили у війську і точно покращимо якість та швидкість надання допомоги на лінії фронту", - підсумував він.
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