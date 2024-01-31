Держдума РФ ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна за "фейки" про армію

Про це інформує російське видання "Настоящее время".

Зазначається, що рішення прийняли одностайно - його підтримали 377 депутатів.

У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації.

Також новий документ передбачає конфіскацію майна у людей, засуджених за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", "громадські заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ", "публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави"; "заклики до запровадження санкцій щодо РФ та її громадян"; "сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, або іноземних державних органів"; "реабілітацію нацизму".

Більшість цих статей було додано до кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення "дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності".

Тепер документ має затвердити рада федерації (верхня палата парламенту) і підписати президент РФ.