Держдума РФ ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна за "фейки" про армію
Російська держдума у другому та третьому читаннях одноголосно схвалила законопроєкт про конфіскацію майна за поширення начебто фейків про армію
Про це інформує російське видання "Настоящее время".
Зазначається, що рішення прийняли одностайно - його підтримали 377 депутатів.
У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації.
Також новий документ передбачає конфіскацію майна у людей, засуджених за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", "громадські заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ", "публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави"; "заклики до запровадження санкцій щодо РФ та її громадян"; "сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, або іноземних державних органів"; "реабілітацію нацизму".
Більшість цих статей було додано до кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.
Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення "дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності".
Тепер документ має затвердити рада федерації (верхня палата парламенту) і підписати президент РФ.
- У березні 2023 року держдума РФ прийняла закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років - за так звану дискредитацію.
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