Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що державне замовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" буде виконане до кінця поточного 2025 року
Про це з посиланням на телефонну розмову із Зеленським пише ТСН.
За словами глави держави, процес виробництва цих ракет зіштовхнувся з певними труднощами.
"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку наразі вирішують", - зазначив глава держави.
Попри це, Зеленський наголосив, що Україна знайшла власні ресурси для оплати виробництва та отримає визначену кількість ракет, подробиці про яку не розголошуються.
Президент також відзначив ефективність уже випущених ракет, підкресливши, що їхнє бойове застосування виправдало всі очікування.
- 6 жовтня повідомлялося, що ракета "Фламінго" вже застосовується по території Росії.
