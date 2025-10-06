"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв

Про це розповів народний депутат України, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв в етері Еспресо.

"Я можу сказати, що вони застосовуються. Де саме - це інформація до Генерального штабу. І, повірте мені, те, що ви бачите, що ми залітаємо на 1000 плюс вже кілометрів вглиб Росії і завдаємо суттєвої шкоди, це в тому числі і ось такого типу ракети. Це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані українською стороною по Російській Федерації. У нас є багато різних ракет, які літають на різні відстані, і "Паляниця", і "Пекло", і той самий "Нептун". І зараз, я сподіваюся, все ж таки своє випробування пройде "Сапсан", це балістична ракета, на відміну від попередніх, попередні це все крилаті ракети", - сказав він.

Єгор Чернєв зауважив, що в Україні є різні розробки, які мають свою специфіку і мету застосування.

"І інші ракети, і не тільки ракети, а ракети-дрони, так звані. В Україні виробляються, я думаю, що декілька десятків на сьогоднішній день саме ось цих дипстрайків. Тобто які завдають глибоких ударів на території Російської Федерації. Кожен з них має свою специфіку, це для того, щоб все ж таки проходити і системи ППО Російської Федерації, що все ж таки там певне навантаження на собі нести. Але, повірте мені, ми розвиваємося і з'являється все більше і більше продуктів, не тільки "Фламінго", але й інших, які завдають удари по території Російської Федерації", - зазначив народний депутат України.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.

31 серпня стало відомо, що українські стратегічні крилаті ракети "Фламінго" здійснили перший публічний масовий залп по цілях на території, контрольовані російськими окупантами.