"Фламінго" полетіли на Росію: з'явилося перше відео

Відео запуску оприлюднив тг-канал "Николаевский Ванёк". Спеціалізований військовий портал "Мілітарний" вважає запис гідним довіри.

На кадрах зафіксовано потрійний пуск з українського узбережжя на сході сонця: ракети одна за одною піднялися в повітря за допомогою твердопаливних прискорювачів.

Про нову зброю стало відомо 17 серпня, коли фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький опублікував перші знімки ракети на своїй сторінці у Facebook.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Читайте також: Куди дотягнеться "довга рука" Фламінго?

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.