"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що співвідношення втрат українських та російських військових становить один до п'яти
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.
Щодо кількості втрат військових України Зеленський не назвав конкретне число, але зазначив, що їх "десятки тисяч".
Проте він підкреслив, що втрати України менші, ніж зазнала Росія.
"Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів", - заявив Зеленський.
- Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа приїхати в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.23 Купівля 38.23Продаж 38.76
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.11
- Актуальне
- Важливе