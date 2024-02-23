"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.

Щодо кількості втрат військових України Зеленський не назвав конкретне число, але зазначив, що їх "десятки тисяч".

Проте він підкреслив, що втрати України менші, ніж зазнала Росія.

"Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів", - заявив Зеленський.