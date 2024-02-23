Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні... Хто відкрив цю війну, хто її почав, і що відбувається навколо", - сказав президент України.

Як пише Fox News, Володимир Зеленський закликав Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну, щоб на передовій, на власні очі побачити цю трагедію.

"Яка блискуча Україна в нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя. Кандидати (прим. - в президенти США) мають приїхати та побачити людей, просто побачити їх на вулицях", - сказав Зеленський.