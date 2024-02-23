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Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News

23 лютого, 2024 п'ятниця
05:28
Війна з Росією Зеленський

Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа приїхати в Україну

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні... Хто відкрив цю війну, хто її почав, і що відбувається навколо", - сказав президент України.

Як пише Fox News, Володимир Зеленський закликав Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну, щоб на передовій, на власні очі побачити цю трагедію.

"Яка блискуча Україна в нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя. Кандидати (прим. - в президенти США) мають приїхати та побачити людей, просто побачити їх на вулицях", - сказав Зеленський.

  • 21 лютого у Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій.
  • Президент України в інтерв'ю Fox News заявив, що світ насправді не готовий до того, що Володимир Путін може втратити свою владу.
Теги:
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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