Деякі райони Мирнограда вже недоступні для в'їзду: благодійний фонд "Схід SOS" про евакуацію цивільних з Покровського напрямку
Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду "Схід SOS", зазначив, що в Покровському районі залишається ще близько чотирьох тисяч родин з дітьми
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вже деякі райони Мирнограда недоступні для в'їзду, туди не пускають цивільне населення. Ми щодня спостерігаємо збільшення кількості людей, які їдуть з Мирнограда та й зі всього Покровського району, тобто з населених пунктів навколо Покровська: Селидове, Українськ, Новогродівка, Новоекономічне. Мешканці цих міст активно виїжджають. Ті, хто думає на пару кроків вперед, зараз готуються до евакуації. Однак, на жаль, такого повального евакуаційного потоку немає, але з району дійсно виїжджають багато людей", - прокоментував Ярослав Корнієнко.
За його словами, 22 серпня на державне розселення зареєструвалося понад 200 людей, які поїхали в Рівненську область, що свідчить про зростання динаміки.
"І благодійний сектор, і держава в першу чергу звертає увагу на те, щоб евакуювати дітей. Це першочергове про що ми говоримо, коли наражається на небезпеку населений пункт. Зараз в Покровському районі оголошена обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб разом з одним з батьків. Наскільки мені відомо, там залишається на цей час близько 4 тис. родин з дітьми. Ми розуміємо, що це потребує і часу на переконання, і зусиль, ці родини потрібно буде десь розміщувати – це велика робота. На жаль, динаміка просування лінії фронту висока, ситуація з дітьми є однією з критичних", - зауважив координатор напрямку евакуації благодійного фонду "Схід SOS".
Корнієнко порадив мешканцям Покровського району вже сьогодні думати про виїзд, є час все спланувати, зв'язатися з гарячими лініями держави або благодійних організацій. Людям треба подбати про евакуацію вже зараз, тому є можливість залишати заявки, отримувати консультації, і це також можна зробити за телефоном гарячої лінії благодійного фонду "Схід SOS" – 0 800 332 614.
- 21 серпня на Донеччині ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району.
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