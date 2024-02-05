Деякі рекомендації Зеленського під час воєнної кампанії можуть стати предметом судового розгляду, - військовослужбовець Омелян
Верховний головнокомандувач допустив дуже багато помилок на полі бою, певні його рекомендації можуть стати предметом судового розгляду
Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури 2016-2019 рр Володимир Омелян у етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні йдеться про виживання країни. Помилка на полі бою може коштувати нам дуже дорого. Таких помилок Верховний головнокомандувач Зеленський допустив вже дуже багато, починаючи з факту ігнорування неминучої війни, відсутності підготовки та незрозумілих рекомендацій, які він давав під час воєнної кампанії. Думаю, про це буде відомо широкому загалу і це буде один з предметів судового розгляду", - повідомив він.
Президентська команда зробила все можливе, щоб зірвати державне оборонне замовлення в попередні роки, перед великою війною, каже Омелян.
"Їм це вдалося. Вони зробили все, щоб ігнорувати пряму інформацію наших союзників, що війна буде. Вони перешкоджали Залужному під час контрнаступу та зірвали мобілізацію в Україні. Повномасштабна мобілізація мала розпочатись ще наприкінці 2022 року. Але мобілізації не уникнути, війна закінчиться лише перемогою України, альтернативи цьому немає", - сказав він.
Якщо Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Залужного, то всю відповідальність за військову сферу буде нести виключно президент, додав військовослужбовець ЗСУ.
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Український політик Олег Рибачук, колишній віцепрем'єр із питань європейської інтеграції, співзасновник руху ЧЕСНО, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо розповів про ймовірну відставку Залужного та позицію Зеленського.
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