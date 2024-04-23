Для активних дій цього недостатньо, - політолог Магда про допомогу Україні від партнерів

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в етері телеканалу "Еспресо".

"Допомога яку Україна отримає, на жаль, буде сприяти насамперед захисту її територій. Звичайно, будуть завдаватися удари по російських об'єктах, в тому числі на окупованих українських територіях, це абсолютно зрозуміло. Проте говорити, що можна буде діяти дуже активно, буде серйозним перебільшенням", - зазначив він.

Україні неможливо досягти максимального успіху в протистоянні "лоб в лоб" з РФ. Важливо щоб це розуміли на Заході, каже політолог.

"В ресурсах Росія нас переважає. Думаю, головним має бути процес зміни способу мислення Заходу. Там повинні усвідомити, що світ без Росії є цілком можливим, що її демонтаж не являє собою щось кардинально страшне. РФ стала агресором, розв'язала найбільшу в світі, після 1945 року, війну. Це ми маємо для себе усвідомлювати і транслювати на Захід. У нас є на це моральне право, як країни, яка стала жертвою агресії, і яка витримала удар. Ще 800 днів тому західні партнери, аналітики, експерти практично в один голос робили негативні прогнози. Ми для них на той момент вже померли. Але сьогодні ми цілком спроможні боротися. Україна зі зброєю в руках довела своє право на державність, що в сучасному цивілізованому світі є унікальною ситуацією", - додав він.