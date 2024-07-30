Для чого РФ вивела в море три підводні човни з крилатими ракетами: пояснює Братчук

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог імітує проведення навчань, певні дії. Хоче довести, що в Чорному морі існує Чорноморський флот РФ, і це найголовніша мета. Дійсно, це ракетоносії. Тому потенційна загроза ракетних ударів залишається постійною. При цьому, коли ми говоримо про "калібри", їх, як правило, збивають. Інколи результат сягає ста відсотків. Ворог демонструє, що він присутній і може нам погрожувати, це найголовніше. Що стосується навчань, то це інформаційне прикриття дій РФ. Війна триває, тому розуміємо, що будь-які навчання — це загроза і продовження воєнних дій", - зазначив він.

Порт Новоросійськ залишається важливою ціллю для Сил Оборони України, зауважив Братчук.

"Підводні ракетоносії — це весь потенціал Чорноморського флоту РФ. Адже основні зусилля ворога були зосереджені на будівництві надводних ракетоносіїв. Вони зараз у Новоросійську. На жаль, ворогу вдалося вирішити питання спорядження підводних човнів саме у Новоросійську. Можливо, це питання також вже вирішують і щодо надводних кораблів. Враховуючи, що РФ виготовляє "калібри", то загроза ракетних ударів є потенційною. Наскільки убезпечені ці кораблі, зокрема у Новоросійському порту, тут вже питання. Питання власне і до самих ракетоносіїв, і до наших Сил Оборони, які розуміють, що порт Новоросійськ є ціллю для них. Також це величезний нафтовий термінал", - резюмував речник УДА "Південь".