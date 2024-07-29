Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни з крилатими ракетами, - Плетенчук
Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у понеділок, 29 липня, заявив, що Росія вперше вивела в море одночасно три підводні човни, оснащені крилатими ракетами
Про це він написав у Facebook.
"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
Плетенчук уточнив, що фактично це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні.
"Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - зазначив речник ВМС.
- На ранок понеділка, 29 липня, в Чорному морі присутні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.4Продаж 45.15
- Актуальне
- Важливе