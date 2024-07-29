Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни з крилатими ракетами, - Плетенчук

Про це він написав у Facebook.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Плетенчук уточнив, що фактично це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні.

"Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - зазначив речник ВМС.