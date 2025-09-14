"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"

Про це заявив екс депутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

Він відповів на питання про закиди деяких поляків щодо того, що в Україні "не так і важко".

"Кожному, хто так говорить, я кажу: "Поїхали зі мною". Моя сторінка на Facebook дуже популярна. Коли хтось мені пише, що в Україні немає війни, то я кажу такій особі: "Проїдься зі мною і сам все побачиш. Нам не потрібно їхати до Херсону, нам не потрібно їхати до Харкова, проїдемося до Львова, до цієї околиці, сам побачиш на власні очі". Ці люди, яким я щось таке пропоную, то в основному це інтернет-герої, які тільки коментують, не більше", - сказав Вантух.

Він додав, що коли чує таке, що в Україні немає війни - у нього кров закипає у венах, бо це нісенітниці.

"І кожній такій особі, котра щось подібне говорить, кажу: "Будь ласка, пакуй наплічник, їдемо, переїдемо через Корчову, і сам побачиш, поїдемо до Львова на вулицю Стрийську, чи поїдемо до лікарні, бо ми часто їздимо до військових госпіталів. І я покажу солдатів, які були поранені, які втратили руки, ноги. Побачиш цвинтар, Марсове поле. І тоді поговоримо, чи немає війни в Україні". Для мене такі люди, це просто дурні", - вважає волонтер.

Вантух додав, що з ним ніхто не поїхав.

"Це - інтернет герої. В соціальних мережах це сміття. На жаль, є багато російських тролів. Багато розчарованих людей. Дуже багато людей, котрі плюс-мінус та сама група. Наприклад, антивакцинатори, прихильники пласкої Землі, і так далі. Багато людей. Це неймовірно, що ми підтримуємо такий шквал ненависті і пропаганди, яку створює Росія. Росіяни мають окремі підрозділи, які сидять в інтернеті, в X, Facebook і все це пишуть. І ми визнаємо, що це щось нормальне. Для мене це просто злочин, що немає якоїсь форми контролю над цим усім. Це свідомі дії Росії, на які пішли мільярди євро, а ми нічого не робимо в цьому питанні", - підсумував він.