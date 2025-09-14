Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
Ексклюзив

"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"

Євген Козярін
14 вересня, 2025 неділя
17:15
Війна з Росією Лукаш Вантух

Коли хтось мені пише, що в Україні немає війни, то я кажу такій особі: "Проїдься зі мною і сам все побачиш"

Зміст

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

Він відповів на питання про закиди деяких поляків щодо того, що в Україні "не так і важко".

"Кожному, хто так говорить, я кажу: "Поїхали зі мною". Моя сторінка на Facebook дуже популярна. Коли хтось мені пише, що в Україні немає війни, то я кажу такій особі: "Проїдься зі мною і сам все побачиш. Нам не потрібно їхати до Херсону, нам не потрібно їхати до Харкова, проїдемося до Львова, до цієї околиці, сам побачиш на власні очі". Ці люди, яким я щось таке пропоную, то в основному це інтернет-герої, які тільки коментують, не більше", - сказав Вантух.

Він додав, що коли чує таке, що в Україні немає війни - у нього кров закипає у венах, бо це нісенітниці. 

"І кожній такій особі, котра щось подібне говорить, кажу: "Будь ласка, пакуй наплічник, їдемо, переїдемо через Корчову, і сам побачиш, поїдемо до Львова на вулицю Стрийську, чи поїдемо до лікарні, бо ми часто їздимо до військових госпіталів. І я покажу солдатів, які були поранені, які втратили руки, ноги. Побачиш цвинтар, Марсове поле. І тоді поговоримо, чи немає війни в Україні". Для мене такі люди, це просто дурні", - вважає волонтер.

Вантух додав, що з ним ніхто не поїхав.

"Це - інтернет герої. В соціальних мережах це сміття. На жаль, є багато російських тролів. Багато розчарованих людей. Дуже багато людей, котрі плюс-мінус та сама група. Наприклад, антивакцинатори, прихильники пласкої Землі, і так далі. Багато людей. Це неймовірно, що ми підтримуємо такий шквал ненависті і пропаганди, яку створює Росія. Росіяни мають окремі підрозділи, які сидять в інтернеті, в X, Facebook і все це пишуть. І ми визнаємо, що це щось нормальне. Для мене це просто злочин, що немає якоїсь форми контролю над цим усім. Це свідомі дії Росії, на які пішли мільярди євро, а ми нічого не робимо в цьому питанні", - підсумував він.

Теги:
Україна
Польща
пропаганда
волонтери і війна
російські фейки
Люди змін з Лесею Вакулюк
Читайте також:
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
БПЛА, шахед, дрон
Автор Ксенія Золотова
14 вересня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:36
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:19
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 114 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
16:05
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Нічні вибухи на Київщині: Генштаб назвав причину, Укрзалізниця змінює маршрути
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
11:59
Фільми про Білий дім
Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
11:50
Ексклюзив
Ізраїль, Катар
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
11:25
Інтерв’ю
Блог Андрія Любки
Андрій Любка: "Атаки дронами по Польщі стали приводом для розколів у Європі"
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
06:09
OPINION
Що твориться з цінами
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV