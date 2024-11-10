Для Путіна переговори фактично є умовами капітуляції України, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін завжди щиросердечно говорив, що вони відкриті до переговорів. Це було у 2014 році й у 2021-2024 роках. Просто для нього переговори є фактично умовами капітуляції України й того, що НАТО самоліквідується, а США заберуть свої війська з європейського континенту. Тому нашим партнерам потрібно постійно пояснювати, що Україна є ціллю Путіна, але також і його засобом, яким він хоче встановити своє панування в Європі. Він готовий до переговорів, втім, я не вірю, що він готовий до дипломатичного вирішення цієї війни", - пояснив Хара.

Експерт зауважив, що російський диктатор готовий тисячами кидати на мʼясні штурми свої війська, щоб довести, що він має просування на фронті.

"Всім відомо про те, що коли росіяни щось розповідають, то це означає, що вони брешуть. По-друге, Путін впевнений, що він може отримати більше. І він це підтверджує подіями на фронті. Зокрема, на сході України. Він спалює велику кількість особового складу й техніки для того, щоб показати, що він просувається. Таким чином він хоче переконати Захід, що марно підтримувати Україну, бо вона програє. Він має надію, що йому підуть на поступки й жодні компроміси йому не потрібні", - додав він.