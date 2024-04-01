Дніпрогес виконує функцію транспортування електроенергії, відбудова триває, - депутат Запорізької міськради Кирильчук

Про це повідомив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук у етері телеканалу "Еспресо".

"Дніпрогес стоїть і буде стояти, завдяки українським захисникам. Ключовий момент, що функцію транспортування електроенергії Дніпрогес виконує. В плані виробництва електроенергії один з машинних залів, який менше постраждав, частково відновлено", - сказав Кирильчук.

Експертні служби зробили висновки, що ризики обвалу чи прориву води через дамбу немає, сказав він.

"Внаслідок влучання було пошкоджено це полотно. Зараз тривають роботи по ліквідації цих наслідків. Потроху відбудова Дніпрогесу продовжується", - додав депутат Запорізької міськради.