Дніпропетровщина в критичному стані, а про фортифікаційні споруди дуже мало інформації, - депутатка облради Немченко

Про це повідомила депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко в етері "Еспресо".

"Наразі Дніпропетровщина перебуває в дуже критичному стані, окупанти підступають, і це дійсно дуже небезпечно. Звісно, ми сподіваємося на краще, є патріотизм і наснага боротися, допомагати ЗСУ та вірити, що критичного наступу на область не відбудеться. Але Нікопольщина вже обстрілюється з окупованого Енергодару майже щодня. Сьогодні, на щастя, обстрілів не було, що є рідкісним явищем. Запорізький напрямок також дуже небезпечний. Саме Дніпро дуже близько до Запоріжжя. Один із населених пунктів, що межує з Донецькою областю, офіційно визнаний Міністерством реінтеграції територією, яка може бути в зоні активних бойових дій або піддається ризику окупації. Тому місцева влада розробила алгоритми евакуації та забезпечення безпеки населення в разі критичної ситуації", - зазначила вона.

Питання зведення фортифікаційних споруд на сьогодні є дуже актуальним, але водночас неоднозначним, каже депутатка облради: "Дуже мало інформації про їх будівництво та стан. Їх неможливо побачити чи перевірити, що вони будуються і все відбувається належним чином. Голова облради зазначив, що інформація про фортифікаційні споруди є закритою, але запевнив, що військовими та владою все робиться належним чином. Мовляв, нібито все підготовлено, просто про це не потрібно всім знати. Дуже хочеться в це вірити, і сподіваємось, що це пізніше не виявиться публічним фейком або заспокоєнням населення".