"Політичне завдання": депутат Запорізької облради Лишенко назвав мету ворога на Гуляйпільському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"З напрямку селища Приютне доволі важко йти в бік Запоріжжя, тому що воно віддалене від цього міста. Це доволі значна відстань, і просування ворога на Гуляйпільському напрямку, в напрямку Левадного, яке вони нещодавно вивели з сірої зони, - це, радше, не про рух на Запоріжжя, а про рух в напрямку Дніпропетровської області", - припустив Лишенко.

За словами депутата Запорізької обласної ради, від лінії розмежування до межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, де росіяни створюють межу трьох областей, близько 11 кілометрів.

"Це свідчить про політичне завдання російської влади для своєї армії - вийти на межу Дніпропетровської області хоча б у якійсь точці до кінця цього року, щоб продемонструвати, що завдання так званого СВО виконуються, і що вони вже вийшли до Дніпропетровської області. Їм потрібен суто технічний вихід на межу Дніпропетровської області, де б це, на жаль, не було", - наголосив Лишенко.