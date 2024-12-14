До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Станом на 11 грудня в Покровську залишалось понад 11 тисяч людей та 19 дітей. Як повідомив очільник області Вадим Філашкін, до 16 листопада будуть намагатись евакуювати примусово всіх дітей, навіть якщо батьки цього не хочуть. Більша частина мешканців, які залишаються у місті, є працівниками критичної інфраструктури. Тобто залізничники, комунальники, шахтарі, ДСНС та поліціянти. Вони теж будуть виїжджати, оскільки в місті вже скорочуються всі послуги", - розповіла Бірюкова.

Журналістка розповіла, що в Покровську продовжують надавати будівельні матеріали мешканцям для ліквідації наслідків російських ударів.

"Ще в понеділок в місті працювала комунальна техніка, прибиралось сміття, працювали двірники та допомагали ліквідувати наслідки ударів. Зараз все це буде надаватись в обмеженому обсязі. Можливо, ще будуть роздавати будівельні матеріали, щоб люди могли якось прикрити свої вікна та двері. Втім, допомагати це робити, наскільки я розумію, вже не будуть", - додала вона.

13 грудня т.в.о. начальника відділу комунікації ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко розповів, що російські війська завдають ударів по Покровській громаді керованими авіабомбами, артилерією, FPV-дронами

13 грудня компанія "Метінвест" ухвалила рішення про припинення роботи вугільної шахти, розташованої в селі Піщане під Покровськом Донецької області



