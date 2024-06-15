До наступного Саміту миру може долучитися Росія, - Офіс президента

Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна вже планує проведення другого Саміту миру, на якому розглядатимуть результати першого саміту, а також "розроблену дорожню карту, як говорити про мир в Україні".

Крім того, в ОП не виключають участі Росії у наступному саміті, якщо "країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".

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Жовква також додав, що деякі країни вже висловили бажання прийняти наступний Саміт миру в себе.