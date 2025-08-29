Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією До осінніх дощів ситуація на фронті істотно не зміниться, – військовий експерт Селезньов
Ексклюзив

До осінніх дощів ситуація на фронті істотно не зміниться, – військовий експерт Селезньов

Юрій Мартинович
29 серпня, 2025 п'ятниця
15:15
Війна з Росією, ЗСУ

Оцінка літнього етапу наступальних дій російської армії має базуватися на їхніх першочергових планах

Зміст

Про це в коментарі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов, який відзначив, що де-факто російський наступ триває від середини жовтня 2023 року.

"Росіяни марили, що до серпня цього року зможуть повністю окупувати Донецьку область. Але що ми бачимо наприкінці серпня? Лише незначне тактичне просування на окремих ділянках фронту. Приблизно 30% території Донеччини, укріплена її частина, знаходиться під нашими контролем. Мрії ворога про захоплення Слов’янська, Краматорська, Дружківки чи Костянтинівки виглядають нереальними. Потужна мережа інженерних фортифікацій дозволяє нашим силам ефективно стримувати противника. Так, ворог прагне окупувати Покровськ та Мирноград, але він це намагається зробити не в рамках лобових штурмів, бо це не можливо, а шляхом перерізання логістичних артерій (траса Павлоград–Покровськ, але не тільки). Яким буде розвиток ситуації на цій ділянці фронту, відповідь на це питання залежить від ресурсних можливостей", - сказав Селезньов.

Коли листя опаде, а ґрунтові дороги перетворяться на багнюку, перевага росіян зникне

КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

КАМАЗ і російські військові, фото: Getty Images

 

Він додав, що росіяни зосередили біля Покровська значні сили – близько 110 тисяч особового складу, плюс перекидають додаткові резерви з півночі Харківщини та Сумщини. Українські сили також посилили цю ділянку фронту. Та одним з важливих факторів стане погода.

"За півтора місяця, а можливо й раніше, розпочнуться осінні зливи. Це змінить ситуацію на фронті. Зараз росіяни використовують прикриття зеленки та пристосовану техніку, щоб просуватися вглиб наших позицій, наприклад, у напрямку Добропілля. Але коли листя опаде, а ґрунтові дороги перетворяться на багнюку, їхня перевага зникне. Пішки вони не зможуть наступати з тією ж ефективністю. Проте фактор дронів, ракет і артилерії залишається, і ворог активно його застосовує, намагаючись зруйнувати наші позиції", - відзначив експерт.

На думку Владислава Селезньова, амбітні плани росіян зазнала краху через кілька причин. 

"По-перше, це проблеми з логістикою та організацією наступальних операцій, які створили ЗСУ. По-друге, варто визнати, що деякі просування ворога стали наслідком наших же прорахунків. У західних арміях є практика післяопераційного розбору, який допомагає аналізувати помилки та вдосконалювати тактику. На жаль, у нас ця традиція ще не прижилася, хоча вона могла б зробити наші підрозділи ефективнішими. Загалом, результат російського наступу – це комбінація їхніх дій і нашої протидії. На картах, таких як DeepState чи звіти Генштабу ЗСУ, видно, що ворог досяг лише незначних територіальних здобутків. Але витратив на це величезні ресурси. Ми вже бачимо зменшення кількості бронетехніки на полі бою, зменшення чисельності піхотних груп, які атакують наші позиції. Після звільнення Херсона українськими сили, росіяни захопили менше 1% території України. Тобто, як бачимо, друга армія світу має дуже обмежені можливості", - відзначає Селезньов. 

Попри 700 тис. солдатів на полі бою, росіяни не можуть кардинально змінити ситуацію 

Стосовно ситуації на інших ділянках фронту військовий експерт зауважив, що росіяни діють в рамках завдання, яке Путін поставив весною минулого року – створити "санітарну зону" на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. 

"Росіяни розпочали наступ на півночі Харківщини, зокрема на Вовчанськ і Липці, але просунулися лише на 6–8 км і зупинилися. На Сумщині ситуація схожа – просування до 10–12 км, але далі вони застрягли. Розуміючи безперспективність, російський генштаб перекидає резерви з цих напрямків на Покровськ, Мирноград і південь Запорізької області. На Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках ворог намагається сформувати плацдарми для наступу на Слов’янськ і Краматорськ, але ці плани також не реалізовані. На Херсонському напрямку шанси росіян перетнути Дніпро нульові – це технічно неможливо. Немає у Путіна такої кількості ресурсів, щоб докорінно змінити ситуацію. Це парадоксально, але навіть із майже 700 тисячами особового складу, що задіяні на полі бою, росіяни не можуть нічого зробити через досить ефективно вибудовану оборону ЗСУ", - підсумував Владислав Селезньов.

Читайте також: Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
оборона та безпека
