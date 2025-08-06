"До такого рівня взаємодії й ефективності підрозділів потрібно прагнути": Defense Express про операцію ГУР на Сумщині

Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Слід оцінювати, що Генеральний штаб, головнокомандувач Збройних Сил України мають подібні інструменти, в тому числі для їх застосування в такі критичні якісь моменти. Але все ж таки можемо говорити про планові дії, тому що, в принципі, якщо у цьому випадку ми говоримо, не йдеться про те, що такі підготовлені підрозділи спецпризначенців, вони були направлені на фронт, щоб сидіти в окопах. Вони займалися саме тою роботою, для якої й були створені і призначені, і заточені, як кажуть. І це рейди вглиб території противника, порушення роботи тилу противника і перерізання якраз постачання підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Ну і відповідні дії з виявлення і знищенню противника на певній ділянці території", - сказав він.

Валерій Рябих зауважив, що не так важлива кількість бійців, як їхні вміння, мотивація та взаємодія.

"Те, що повідомлено зараз, те, що ми можемо орієнтуватися, що майже два батальйони противника було виведено з ладу. Мова йде про вісім рот, ну, щонайменше два з половиною батальйони це складає. Це говорить якраз про те, що не важлива кількість бійці, важливі вміння, мотивація і що головне - це взаємодія. Тому що, якщо подивитися те навіть коротке відео, яке було оприлюднено, то вражає ступінь координації, коли саме дії на землі, дії в повітрі розвідки, дії підтримуючих підрозділів, як артилерія, так і підрозділів безпілотних літальних апаратів, які завдають удари скоординовані, ну і відповідно рівень управління вражає. І саме до подібного рівня взаємодії і подібної ефективності підрозділів і потрібно прагнути. Для цього потрібно, в першу чергу, це найкраща якість людей, найкращі для них засоби, ну і, відповідно, правильна організація управління, взаємодії та всебічного забезпечення. І тоді результат буде таким, попри те, скільки противник протистоїть подібним підрозділам", - вважає військовий експерт.