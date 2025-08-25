До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів

Про це повідомляється на сайті офісу головного прокурора.

За процесуального керівництва офісу генерального прокурора завершилося досудове розслідування та скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців Міністерства оборони України та представників приватного товариства.

Службовці Міноборони обвинувачуються у тому, що вони в складі організованої групи спільно з представниками ТОВ у серпні 2022 року уклали державний контракт на закупівлю оптової партії озброєння - 100 тис. мінометних пострілів.

У Генпрокуратурі зазначають, що передбачені підписаним контрактом кошти в розмірі 1,34 млрд грн було переведено в повному обсязі. Проте, сам контракт був прострочений постачальником, а необхідне озброєння до ЗСУ так і не надійшло.

Дії обвинувачених кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Матеріали щодо двох інших підозрюваних виділено в окремі провадження у зв’язку з їх розшуком.

Досудове розслідування здійснювалося ГСУ Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.