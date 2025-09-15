"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь

Про це він сказав у зверненні.

ППО та фінансування оборони

За словами Зеленського, Україна має на 100% виконати кожну домовленість із партнерами щодо постачання систем ППО, ракет до них, а також контрактів на закупівлю. Президент підкреслив, що фінанси на виробництво дронів уже забезпечуються, аби "потенціал виробництва був заповнений".

"Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю", - зазначив президент.

Також Україна працює з партнерами над додатковим фінансуванням армії.

Програма PURL та американська зброя

Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про плани реалізації програми PURL, яка дозволяє купувати американське озброєння.

Уже передбачено понад 2 млрд доларів у програмі.

Додатково оголошено ще 1,5 млрд доларів.

Україна очікує цих надходжень та відповідного постачання.

Зеленський наголосив, що серед пріоритетів – закупівля систем Patriot. Україна запропонувала США купити необхідну кількість таких систем. На столі також пропозиція щодо дронів.

Спільні оборонні виробництва

Президент повідомив, що Україна дала партнерам "серйозні можливості" для інвестицій у виробництво. Йдеться як про дрони, ефективність яких вже доведено, так і про створення сучасних оборонних комплексів.

"Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами", — підкреслив Зеленський.

Серед ключових партнерів – Данія, а також інші країни Північної Європи.

Європейська координація

Триває співпраця з країнами Балтії та Західної Європи. Зокрема, йдеться про Нідерланди, Німеччину та Британію. Зеленський подякував партнерам, які працюють "не просто в режимі сьогодні на завтра, але й на перспективу", підкресливши, що це багаторічні партнерства.

Президент зазначив, що лише сильний і спільний потенціал Європи у союзі з США та іншими партнерами може стати надійним захистом від Росії, яка "не збирається скорочувати свою військову машину і продовжує будувати агресивні плани".

Дипломатія та ООН

Україна готується до активного тижня дипломатії на Генеральній Асамблеї ООН. Зеленський наголосив, що важливо досягти нових рішень для тиску на Росію.

Президент також зазначив, що напередодні сесії Генасамблеї в Європі перебуватиме Дональд Трамп, і Україна веде активні консультації з європейськими лідерами для координації дій.

"Якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати", — наголосив Зеленський.