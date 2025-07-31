Добровольці від 18 до 24 років зможуть навчатись у вишах одночасно зі службою

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міністерством оборони України, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до законопроєкту добровольцям:

надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;

надається право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.

"Це дозволить громадянам 18-24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому", - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.