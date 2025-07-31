Добровольці від 18 до 24 років зможуть навчатись у вишах одночасно зі службою
У четвер, 31 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт, що дозволить добровольцям віком від 18 до 24 років одночасно проходити службу та навчатись у вищих навчальних закладах
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міністерством оборони України, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до законопроєкту добровольцям:
- надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;
- гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;
- надається право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.
"Це дозволить громадянам 18-24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому", - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.
- 30 липня Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволить певним категоріям громадян отримати відстрочку від мобілізації на 12 місяців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.92
- EUR Купівля 47.45Продаж 48.16
- Актуальне
- Важливе