Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у facebook.

Відбулося повернення до України 65 українців з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Всі вони, включно з 10 жінками та 8 важкохворими, перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" - фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску. Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України", - наголосив міністр.

Він зазначив, що впродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови.

Сибіга подякував працівникам українських відомств, а також офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та розв'язання логістичних питань.

У попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці, склала 109 людей.

Як уточнив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, це громадяни України, частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти. Вони перебували в пункті пропуску "Даріалі" без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги.

