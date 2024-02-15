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Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий

15 лютого, 2024 четвер
21:14
Війна з Росією

Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", вважає, якщо найближчими днями не вдасться відкинути ворога від дороги життя, то доведеться відходити Авдіївському гарнізону на підготовлену лінію оборони

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді ситуація абсолютно критична. Доля Авдіївки, я можу помилятися, але на мою думку, буде вирішуватися у найближчі 48 годин. Річ у тому, на жаль, ворог там вже перерізав єдину артерію, ту дорогу життя, по якій відбувається вся логістика Авдіївського гарнізону. Якою б потужною фортецею не був Коксохім, але без логістики там триматися неможливо. Поки працює дорога життя, туди їде БК, а звідти вивозяться 300-ті, доки там можна воювати. А зараз ця дорога перерізана. Тому, я не розкрию ніяких секретів, тут доволі очевидні речі, що туди кинули 3-тю штурмову бригаду, яка готувалася до наступальних штурмових дій саме в умовах міської забудови. Ясно, що їм поставлена задача розблокувати гарнізон в Авдіївці, відкинути противника назад від траси", - прокоментував колишній командир взводу батальйону "Айдар".

На його думку, якщо за одну-дві доби вдасться посунути ворога хоча б на кілометр від траси, тобто на ті позиції, які він займав 2-3 тижні тому, тоді можна говорити про доведення підкріплення та поновлення оборони.

"Якщо за день-два цього не вдасться зробити, то, я гадаю, що підрозділам, які зараз зайшли як штурмові, буде поставлена задача організувати коридор для виходу нашого гарнізону. Я не візьмусь вангувати, який з цих двох сценаріїв спрацює, бо це війна. Російська жива сила там переважає мінімум десятикратно, крім того, противник перекинув туди останні підрозділи спецпризначенців, які професійно воюють у контактних боях в міській забудові. Там реально заруба сама страшна. Тобто нам або вдасться відсунути ворога від траси, або доведеться відходити. Зараз ще йде спроба розблокувати місто. З хорошого можу сказати, що точно не буде історія як з Бахмутом, коли частини, які відступали, мусили відразу окопуватися. Тут друга лінія оборона вже накопана та підготовлена", - зауважив Євген Дикий.

ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Авдіївки

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону новин заявив, що ситуація у місті залишаться напруженою, проте контрольованою. 

"В Авдіївці відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій. Постачання та евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була завчасно підготовлена", - сказав Лиховій.

За його словами, окупанти хочуть вийти західніше від коксохіму, проте там вони отримають "гідний опір".

Останні новини про Авдіївський напрямок

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ поки що не збираються залишати Авдіївку. 

14 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за два місяці 2024 року російські окупанти здійснили найбільшу кількість авіаційних ударів по позиціях українських військових на Авдіївському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулось 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбили понад 61 ворожу атаку на 8 напрямках. Найбільше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки.

Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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