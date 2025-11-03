Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
Ворог робить не тільки військову, але й політичну ставку на те, щоб намагатися захопити ті території, які підконтрольні сьогодні Україні в Донецькій області
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.
"Інтенсивність з моменту, коли ми зайшли на цей напрямок. Це Покровсько-Добропільський напрямок, якщо говорити конкретно про наш підрозділ. Тому що важко, в принципі, зрозуміти, де закінчується Покровський, де починається Добропільський", - заявив він.
Іллєнко додав, що це все, в принципі, один театр бойових дій, якщо так можна висловитися.
"Відповідно, якщо ми говоримо про нашу ситуацію, то з моменту коли ми сюди зайшли, а зайшли ми сюди вже декілька місяців тому, ситуація особливо не змінюється, тобто це щоденні бої, які то наростають, то є звичайно ж періоди певного спаду інтенсивності, але це постійні, постійні, постійні бої", - сказав офіцер.
Нацгвардієць наголосив, що загалом очевидно складається враження, що Московія, Путін, Кремль роблять доволі велику ставку саме на Донбас, на битву на Донбасі останні місяці.
"І я не кажу в жодному разі, що на інших ділянках фронту. Я не намагаюсь применшити жодним чином, тому що очевидно, що є бойові дії в багатьох інших місцях і на Запоріжжі, і в Харківщині, і на Сумщині", - зауважив Іллєнко.
На його думку, якщо ми говоримо конкретно про Донбас, то звичайно тут відчувається, що ворог робить не тільки військову, але й політичну ставку на те, щоб намагатися захопити ті території, які підконтрольні сьогодні Україні в Донецькій області.
"Насправді ми всі розуміємо, що це такий пояс фортець українських на Донбасі, на північному Донбасі, на західному Донбасі, який зараз ми контролюємо, контролюємо всі ці роки, і ворог не зміг взяти ці міста, ці агломерації, ще починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення. І це, по суті, смуга оборони, яка за собою тримає доступ вглиб країни. Тому це стратегічно важливо, і політично важливо, і військово важливо, і тому ми розуміємо важливість цієї битви, ми розуміємо, що ми захищаємо і яка ціна цієї битви. Тому докладаємо максимальних зусиль", - сказав офіцер.
Іллєнко подякував всім, хто підтримує батальйон.
"Тому що потребуємо, звичайно ж, багато всього - і дрони, і наземні дрони, засоби РЕБ і багато-багато чого. І працюємо, робимо все для того, щоби максимально знищити ворога, максимально зберегти життя наших воїнів і втримати лінію оборони, не допустити цю машину смерті вглиб країни", - підсумував нацгвардієць.
