Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
18:32
Війна з Росією на фото: Андрій Іллєнко

Ворог робить не тільки військову, але й політичну ставку на те, щоб намагатися захопити ті території, які підконтрольні сьогодні Україні в Донецькій області

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Інтенсивність з моменту, коли ми зайшли на цей напрямок. Це Покровсько-Добропільський напрямок, якщо говорити конкретно про наш підрозділ. Тому що важко, в принципі, зрозуміти, де закінчується Покровський, де починається Добропільський", - заявив він.

Іллєнко додав, що це все, в принципі, один театр бойових дій, якщо так можна висловитися.

"Відповідно, якщо ми говоримо про нашу ситуацію, то з моменту коли ми сюди зайшли, а зайшли ми сюди вже декілька місяців тому, ситуація особливо не змінюється, тобто це щоденні бої, які то наростають, то є звичайно ж періоди певного спаду інтенсивності, але це постійні, постійні, постійні бої", - сказав офіцер.

Нацгвардієць наголосив, що загалом очевидно складається враження, що Московія, Путін, Кремль роблять доволі велику ставку саме на Донбас, на битву на Донбасі останні місяці. 

"І я не кажу в жодному разі, що на інших ділянках фронту. Я не намагаюсь применшити жодним чином, тому що очевидно, що є бойові дії в багатьох інших місцях і на Запоріжжі, і в Харківщині, і на Сумщині", - зауважив Іллєнко.

На його думку, якщо ми говоримо конкретно про Донбас, то звичайно тут відчувається, що ворог робить не тільки військову, але й політичну ставку на те, щоб намагатися захопити ті території, які підконтрольні сьогодні Україні в Донецькій області.

"Насправді ми всі розуміємо, що це такий пояс фортець українських на Донбасі, на північному Донбасі, на західному Донбасі, який зараз ми контролюємо, контролюємо всі ці роки, і ворог не зміг взяти ці міста, ці агломерації, ще починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення. І це, по суті, смуга оборони, яка за собою тримає доступ вглиб країни. Тому це стратегічно важливо, і політично важливо, і військово важливо, і тому ми розуміємо важливість цієї битви, ми розуміємо, що ми захищаємо і яка ціна цієї битви. Тому докладаємо максимальних зусиль", - сказав офіцер.

Іллєнко подякував всім, хто підтримує батальйон.

"Тому що потребуємо, звичайно ж, багато всього - і дрони, і наземні дрони, засоби РЕБ і багато-багато чого. І працюємо, робимо все для того, щоби максимально знищити ворога, максимально зберегти життя наших воїнів і втримати лінію оборони, не допустити цю машину смерті вглиб країни", - підсумував нацгвардієць.

Росія
Донбас
російська армія
Нацгвардiя
Донеччина
Добропілля
Військові новини
Покровськ
