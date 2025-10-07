Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.

"Згадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення, американці не хотіли, щоб ми навіть били по Криму західною зброєю. Лише, коли ми почали використовувати нашу зброю, не було Третьої світової війни, тоді стало це нормою. І, власне, велика допомога, яка надавалась нам американськими партнерами, вона нас завела в той тип війни, в якій ми зараз воюємо, війну на виснаження", - сказав він.

На думку Хари, це сталося через те, оскільки вони не хотіли надати ті засоби та спроможності, які би дали б нам велику перевагу.

"Передусім це повітряні сили і оперативно-тактичний або так званий long range, тобто дальнього радіуса дії ракети. Надання нам допомоги - це завжди було пов'язано з обмеженнями, яким чином ми можемо використовувати цю допомогу", - зазначив дипломат.

Він зауважив, що зараз такої допомоги немає - ніхто нам не каже, що ми не можемо бити по російських НПЗ.

"Зараз ми там понад 40% переробних спроможностей знищили, і що, звичайно, є найкращими санкціями, є найкращим наближенням перемовин, так званих, з Російською Федерацією, аніж розмови Трампа про якісь санкції і так далі", - додав Хара.

На думку дипломата, з тими ж самими ракетами Tomahawk буде та сама історія.

"Їх не можна буде застосовувати без дозволу американців, і, звичайно, що там будуть братися не лише наші військові стратегічні розрахунки, але також і небажання ескалації відносин з РФ. І може виявитися так, що "томагавків№ нам нададуть певну кількість, але використовувати ми їх не зможемо, оскільки буде страх ескалації", - вважає він.

Хара висловив сподівання, що так не буде і Україна буде суверенно використовувати їх.

"З погляду вибору цілей, це будуть об'єктивні військові цілі, або такі, які підпадають з погляду міжнародного права. Невеличка вірогідність, що Трамп буде намагатися обмежити наше застосування цих "томагавків", якщо він надасть, бо тут ще великі є сумніви в цьому. Така вірогідність вона залишатиметься", - підсумував дипломат.