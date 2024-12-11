ДОТ цьогоріч заощадив 17 млрд грн: їх спрямували на сухпаї, пальне та засоби індивідуального захисту
Державний оператор тилу (ДОТ) у 2024 році заощадив 17 млрд грн, завдяки яким вдалося забезпечити додаткові потреби українських військових
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Цьогоріч ДОТ розмістив лотів на закупівлю необхідних товарів для ЗСУ на загальну суму 92 млрд грн. У ході відкритих торгів ці товари придбали за 75 млрд грн. Таким чином вдалось заощадити 17 млрд грн.
Заощаджені кошти спрямували, зокрема, на:
- закупівлю додаткового пального, мастил та рідин;
- централізовану закупівлю паливних талонів – вперше в історії;
- добові польові набори продуктів;
- засоби захисту для військових (бронежилети та шоломи).
У відомстві зазначили, що ці результати демонструють ефективність реформ у сфері закупівель, а також пріоритетність задоволення першочергових потреб української армії.
"Кожна зекономлена гривня – це крок до ефективнішого забезпечення наших військових. Економія стає можливою лише за дотримання найвищих антикорупційних стандартів на кожному етапі роботи", – сказав генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов.
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