ДОТ цьогоріч заощадив 17 млрд грн: їх спрямували на сухпаї, пальне та засоби індивідуального захисту

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цьогоріч ДОТ розмістив лотів на закупівлю необхідних товарів для ЗСУ на загальну суму 92 млрд грн. У ході відкритих торгів ці товари придбали за 75 млрд грн. Таким чином вдалось заощадити 17 млрд грн.

Заощаджені кошти спрямували, зокрема, на:

закупівлю додаткового пального, мастил та рідин;

централізовану закупівлю паливних талонів – вперше в історії;

добові польові набори продуктів;

засоби захисту для військових (бронежилети та шоломи).

У відомстві зазначили, що ці результати демонструють ефективність реформ у сфері закупівель, а також пріоритетність задоволення першочергових потреб української армії.

"Кожна зекономлена гривня – це крок до ефективнішого забезпечення наших військових. Економія стає можливою лише за дотримання найвищих антикорупційних стандартів на кожному етапі роботи", – сказав генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов.