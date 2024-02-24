Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Ми мовчали дуже довго. Втім, вже варто сказати, хто винен в тому, що окупанти змогли дійти до Маріуполя за три дні. Давайте відверто говорити. Росіяни змогли пройти маршем від Кримського перешийку до Маріуполя за три дні. До прикладу, росіяни з півночі через селище Сартана не могли дуже довго просунутись, там тримали оборону наші морські піхотинці. З боку Східного, Азов та прикордонники тримали оборону, теж вони не змогли дуже довго просунутись. А з Кримського перешийку вони пройшли 500 км маршем. Ми маємо право отримати відповідь", - вважає Андрющенко.



Радник міського голови Маріуполя вважає, що оборона міста могла б тривати довше, якби окупанти так швидко не просунулись до міста.



"Я переконаний, що якби Маріуполь так швидко не опинився б в кільці, то оборона міста тривала б не 86 днів. Та й взагалі не зрозуміло як розгортались би події. Оскільки те, що показав Денис Прокопенко, як він керував обороною Маріуполя, там можна було б битися. Тому ми маємо знати, хто винен. Маріупольці до цього часу не почули відповіді на питання, як окупанти змогли так швидко дійти до міста", - додав він.

