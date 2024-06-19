ДПСУ: ситуація на кордоні залишається непростою, ворог намагається атакувати на двох напрямках

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Еспресо.

"По кордону з країною-агресором загалом ситуація залишається непростою. Ворог намагається продовжувати атакувати у напрямку населеного пункту Липці та Вовчанськ. У своїй смузі оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби Сил оборони, це переважно Вовчанський напрямок. Наші хлопці разом з іншими українськими воїнами продовжують відбивати атаки ворога. Звісно, у ворога недостатньо сил, щоб просунутися вглиб території України, але, на жаль, ворог продовжує саме цей напрямок посилювати своїми силами та засобами, в тому числі ротуючи підрозділи. Прикордонники активно використовують всі наявні засоби, зокрема артилерію, міномети, ударні дрони для того, щоб максимально наносити ураження противнику", - зазначив він.

На Сумщині не спостерігається спроб ворога просунутися, каже Демченко: "Попри те, що ворог не має достатніх сил, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі й по Сумському напрямку, і на інших ділянках".

Задача ворога сьогодні - досягти своєї стратегічної цілі. Також він може розширювати зону активних бойових дій, зауважив речник ДПСУ.

"Ворог підступний, його задача, навіть якщо він розуміє, що не зможе просунутися вглиб території України, - досягти своєї стратегічної цілі. Також він може розширювати зону активних бойових дій, щоб Україна стягувала на ці напрямки необхідні сили та засоби. Фактично, таким чином змушуючи Україну тримати тут необхідні сили, а не використовувати їх на лінії фронту, де вже довгий час ведуться більш активні бойові дії", - сказав він.

Армія РФ не припиняє обстрілювати прикордоння нашої країни в межах Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Однак кількість обстрілів зменшилась, каже Демченко.

"Кожного місяця весною ми фіксували понад 3 тис. обстрілів, які здійснювали росіяни по території цих областей, застосовуючи різноманітне озброєння. А від початку цього місяця кількість обстрілів коливається на рівні 1 тис.", - додав він.