У росіян недостатньо сил для прориву на 22 км: "Інформаційний спротив" про наступ РФ на Харківщині

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"На Борову росіяни неодноразово мали спроби наступу за період після звільнення Харківщини, і після того, як росіяни відійшли на територію тимчасово окупованої Луганщини. Тобто ці спроби відбувалися постійно, але майже всі вони закінчувалися невдачами. Оскільки там знаходиться наша лінія оборони, рубежі, які досить міцно тримаються. Відстань від лінії боєзіткнення до самої Борової - 22 км. Щоб здійснити прорив на 22 км, 10 тис. особового складу їм не вистачить", - сказав Коваленко.

Він порівняв це з попереднім наступом окупантів: "У Білгородській області на момент початку наступальних дій 10 травня, знаходилось 40 тис. особового складу. За період інтенсивних наступальних дій вони змогли просунутись на 7-8 км вглиб території Харківщини. Це при тому, що від 1 до 3 км від кордону з РФ переважно була сіра зона, не лінія боєзіткнення".

Росіяни спробують здійснити прорив в районі Борової, однак ЗСУ до цього готуються, каже Коваленко.

"Якщо ця інформація вже є у відкритих джерелах, то це відомо Генштабу і на місцях. А отже до цього готуються, особливо в такому районі, де бойові зіткнення, це щоденне явище", - додав він.