"Це лише один з напрямків, де ворог спробує просуватися": Згурець про стратегію окупантів в зоні Борової на Харківщині

Про це він зазначив у етері Еспресо.

"Противник зараз здійснює наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, не лише в зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними. Однак всі ділянки фронту певним чином взаємопов'язані. Коли ми говоримо про вісь Куп'янськ-Сватове-Кремінна, то ця ділянка для противника тривалий час була і залишається пріоритетною. Адже росіяни хочуть на всій цій ділянці витіснити українські війська за річку Оскіл. Одним з елементів цієї загальної стратегії є накопичення сил ворога в зоні Борової. План РФ - розрізати угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки, і контролювати зону Борової, ускладнивши логістику наших угруповань. Але зараз це лише один з напрямків, де ворог спробує просуватися", - розповів аналітик.

Аналізуючи чисельність накопичення сил противника, Згурець зазначив, що ворог буде реалізовувати стратегію, коли значна кількість піхоти, за підтримки артилерії, спробує пробиватися на Борову: "Західне угруповання противника від Куп'янська до Кремінної складає в межах 110 тис. особового складу. В зоні наступу на Борову сконцентровано близько 10 тис. особового складу. Бойової техніки - 450 одиниць, половина з якої становить саме артилерія".



Зараз ворог намагається пробитися до височини, щоб мати змогу простіше рухатись на Борову, каже Згурець.

"Два населених пункти знаходяться власне нагорі. Між Боровою є кряж. З тієї ділянки, де зараз намагається наступати противник, є височина, до якої ворог намагається пробитися. Адже звідки буде простіше рухатись на Борову. Хоч все це теоретичні розрахунки, ділянка залишається вкрай важливою. Зараз ворог там накопичив значну кількість особового складу і артилерії, це вже перийшло в публічну площину. Тому це вплине на те, щоб Генштаб ЗСУ посилив цю ділянку фронту. Це було зроблено і раніше, бо ризик наступ в зоні Борової був зрозумілий", - додав він.