РФ планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти планують перекинути в район Вовчанська, що на Харківщині, підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.
За його словами, РФ також прагне відправити підрозділи 25-ої окремої мотострілецької бригади 6-ої армії на Харківщину.
"Планують долучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти аж із Тихоокеанського флоту, через те, що Сили оборони чимало знищили російських військових", - розповів Волошин.
Водночас речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що проти ЗСУ у Вовчанську воюють ворожі 138 окрема мотострілецька бригада, 83 гвардійська десантно-штурмова бригада та 30 мотострілецький полк.
- 13 червня Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, заявив, що противник намагається максимально задіяти ресурси та резерви, щоб мінімізувати відступ своїх військ.
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