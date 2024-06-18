РФ планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

За його словами, РФ також прагне відправити підрозділи 25-ої окремої мотострілецької бригади 6-ої армії на Харківщину.

"Планують долучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти аж із Тихоокеанського флоту, через те, що Сили оборони чимало знищили російських військових", - розповів Волошин.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що проти ЗСУ у Вовчанську воюють ворожі 138 окрема мотострілецька бригада, 83 гвардійська десантно-штурмова бригада та 30 мотострілецький полк.