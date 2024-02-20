Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
У вівторок, 20 лютого, російський дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі Харківської області
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Трагедія сталась у Петропавлівці Куп'янського району. Відомо про щонайменше двох загиблих - 38-річний водій та 50-річний пасажир, обоє цивільні.
"Цих людей щойно вбив російський дрон-камікадзе. Петропавлівка, Куп'янський район - цивільне авто зі звичайними місцевими. В салоні була жінка та двоє чоловіків - обидва загинули на місці", - написав Болвінов.
48-річна жінка з пораненнями доставлена в медичний заклад. Усі троє — робітники місцевої ферми. Поверталися додому після роботи.
- Минулої доби з Куп'янського району Харківської області евакуювали 10 людей, серед них жінка з переломом хребта після вибуху російської керованої авіабомби.
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