З Куп'янщини евакуювали 10 людей, серед них жінка з переломом хребта після вибуху КАБу

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"Серед евакуйованих – пенсіонери, двоє лежачих інвалідів 1-го ступеня та двоє інвалідів з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуацію з міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий поліцейські проводили разом із волонтерами "Товариства Червоного Хреста України".

"Одну з жінок довелося нести на руках із четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби", - розповіли правоохоронці.

Через масовані обстріли людей вдалося вивезти з небезпечного району лише ввечері. Евакуйованих доставили до Харкова, де забезпечили безоплатним соціальним житлом, харчуванням і медичним обслуговуванням, додали в поліції.