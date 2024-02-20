З Куп'янщини евакуювали 10 людей, серед них жінка з переломом хребта після вибуху КАБу
Минулої доби з Куп'янського району Харківської області евакуювали 10 людей, серед них жінка з переломом хребта після вибуху російської керованої авіабомби
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"Серед евакуйованих – пенсіонери, двоє лежачих інвалідів 1-го ступеня та двоє інвалідів з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуацію з міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий поліцейські проводили разом із волонтерами "Товариства Червоного Хреста України".
"Одну з жінок довелося нести на руках із четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби", - розповіли правоохоронці.
Через масовані обстріли людей вдалося вивезти з небезпечного району лише ввечері. Евакуйованих доставили до Харкова, де забезпечили безоплатним соціальним житлом, харчуванням і медичним обслуговуванням, додали в поліції.
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