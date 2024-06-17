Дрон Stalker 5.0 може покращити логістику ЗСУ на лівобережжі Дніпра та морських напрямках і здатний бути ударним, - Defense Express

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Не виключено, що дрон не буде дублювати функції безекіпажних катерів для проведення ударних дій у якості "камікадзе". Хоча і це можливо, він може нести до 150 кг вибухової речовини. Дрон Stalker 5.0 також може використовуватися для доставки необхідних боєприпасів, засобів забезпечення для постачання військ або підрозділів, які ведуть бойові дії на морському або річковому напрямках. Це дуже важливо зараз, зокрема, з огляду на утримання ряду плацдармі саме у басейні річки Дніпро, в тих же Кринках. Це може значно поліпшити логістику українських військ на протилежному березі, який намагаються контролювати окупанти. Це підвищить можливості наших військ з виконання завдань, які перед ними стоять. Розширена номенклатура подібних засобів, в тому числі у разі використання цього дрону як ударного. Це фізично розширить можливості з виконання тих завдань, які наразі стоять перед військовими, зокрема і в акваторії Чорного моря", - сказав Рябих.

Презентація нового українського морського дрона Stalker 5.0 показує, Україна нарощує можливості не лише у виробництві вже розроблених засобів, зауважив він.

"Україна розробляє нові засоби. Вочевидь, скоріш за все, цей дрон виготовила якась інша компанія, не та що виготовляє дрони Sea Baby або Magura V5. Якщо говорити про представлені характеристики, то вони можуть бути близькими до тих, що показують дрони, які використовуються зараз. Magura щонайменше використовується ГУР, а Sea Baby - СБУ", - додав військовий експерт.