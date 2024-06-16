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В Одесі презентували новітній український морський дрон Stalker 5.0

16 червня, 2024 неділя
20:54
Війна з Росією Морський дрон Stalker 5.0

В Одесі учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 представили новітній український морський дрон Stalker 5.0

Зміст

Про це повідомляє "Думська".

Безекіпажний катер Stalker 5.0 має довжину 5 метрів, ширино сягяє 1,2 метра. У спеціальному відсіку, який облаштовано в корпусі, можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають Сили оборони України.

Фото: Думська

Крім того, морський дрон можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

"Навісний бензиновий двигун потужністю 60 "коней" розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину)", - йдеться у повідомленні.

Stalker 5.0 оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра становить близько 60 тис.євро.

Фото: Думська

  • 23 травня глава СБУ Василь Малюк заявив, що Україна у грудні минулого року вперше застосувала морський дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град".
Теги:
Україна
Одеса
зброя
військові
російська армія
безпілотник
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