Друга річниця деокупації Ірпеня: у місті вшанували пам'ять полеглих військових та цивільних
У четвер, 28 березня, в Ірпені Київської області вшанували пам'ять полеглих військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
У місті-герої Ірпені вшановують полеглих військових та цивільних, що загинули під час навали росіян у лютому-березні 2022-го.
За полеглими відправили поминальну літію, поклали квіти, згадали і тих ірпінців, що загинули у боях, захищаючи Україну.
Під час оборони міста загинуло 39 бійців з територіальної оборони, 58 військовослужбовців ЗСУ та 300 жителів міста. Унаслідок запеклих боїв було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури Ірпеня.
- Ірпінь звільнили від російських окупантів наприкінці березня 2022 року.
- Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов стверджував, що переломною в обороні Києва була операція в Ірпені, яка розсікла угруповання російських окупантів на дві частини.
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