Друга річниця деокупації Ірпеня: у місті вшанували пам'ять полеглих військових та цивільних

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У місті-герої Ірпені вшановують полеглих військових та цивільних, що загинули під час навали росіян у лютому-березні 2022-го.

За полеглими відправили поминальну літію, поклали квіти, згадали і тих ірпінців, що загинули у боях, захищаючи Україну.

Під час оборони міста загинуло 39 бійців з територіальної оборони, 58 військовослужбовців ЗСУ та 300 жителів міста. Унаслідок запеклих боїв було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури Ірпеня.