Дуда побажав Зеленському, щоб на наступний саміт Тримор'я він приїхав у цивільному костюмі
Президент Польщі Анджей Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у 2025 році, побажав, аби Володимир Зеленський приїхав на нього в костюмі, що символізуватиме завершення війни в Україні
Про це Дуда заявив на пресконференції за підсумками саміту Тримор’я у Вільнюсі 11 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Польський президент, який завершує свою каденцію у 2025 році, заявив, що для нього прийняття саміту Ініціативи трьох морів "є дуже важливим особисто", і на ньому він очікує обговорення результатів 10 років співпраці його учасників.
"Але я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі, як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності і яка повернула мир та спокій", – додав він, звертаючись до Зеленського.
"Це моє побажання вам від щирого серця для всього суспільства та народу України. Нам дуже потрібен мир у цій частині Європи. І я щиро вірю, що він у нас буде тоді, коли ми станемо сильнішими", – наголосив Дуда.
- Президент України Володимир Зеленський 11 квітня бере участь у саміті Тримор'я у Вільнюсі. Там він, зокрема, зустрівся з лідерами Чехії та Румунії Петром Павелом і Клаусом Йоханнісом.
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