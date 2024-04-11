Зеленський приїхав до Литви для участі в саміті Триморʼя

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що президент планує провести важливі зустрічі та підписати нові двосторонні безпекові угоди.

"Головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - додав Зеленський.

Довідка. Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів, або просто Тримор'я - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.