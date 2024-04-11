Зеленський приїхав до Литви для участі в саміті Триморʼя
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 квітня, прибув із робочим візитом до Литви для участі в саміті Тримор'я
Про це він повідомив у Telegram.
Зазначається, що президент планує провести важливі зустрічі та підписати нові двосторонні безпекові угоди.
"Головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - додав Зеленський.
Довідка. Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів, або просто Тримор'я - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні 11 квітня 2024 року. Він закликав партнерів до допомоги.
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