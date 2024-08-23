Дуже добре, що Єрмак нічого не знав про операцію ЗСУ в Курській області, - журналістка Данилюк-Ярмолаєва

Таку думку вона висловив в етері Еспресо.

"В статті The Economist справді йшлося про те, що про операцію ЗСУ не знали Єрмак та західні партнери. Тут важливо акцентувати на кількох моментах. Те, що про операцію ЗСУ в Курській області не знав Андрій Єрмак, дуже добре. Оскільки ми чудово памʼятаємо лютневу заяву президента Володимира Зеленського, коли він відверто сказав, що в його оточенні є "щурі". Тоді він заявив, що плани про контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року лежали заздалегідь в Кремлі. Ймовірно, Зеленський сам почав вже думати про те, хто ж зливає Росії плани України щодо бойових дій. Оскільки навіть в цій статті The Economist йдеться про те, що до подій в Курській області в Сирського було кілька варіантів проведення наступальної операції й вони були провалені. І провалені вони були через те, що про них знали у Москві", - пояснила Данилюк-Ярмолаєва.

На думку журналістки, в Генштабі давно готували наступальну операцію ЗСУ.

"Також не слід забувати перші місяці роботи Олександра Сирського на чолі наших Збройних сил. Його два місяці постійно поливала брудом Марʼяна Безугла й подібні їй персонажі. Це було не дуже гарно стосовно української армії. Тепер очевидно, що саме в цей період Сирський разом зі своїми офіцерами готували цей наступ ЗСУ в Курській області", - додала вона.