"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я

Таку думку висловив заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун в етері Еспресо.

"Росія хоче перемир’я, повітряного перемир’я, ще там говорять про морське, але виключно за межами бойових дій, тобто десь вглибині, не знаю, яка межа, 40 кілометрів від фронту, 50 кілометрів від фронту. Тому що вони активно використовують КАБи, і ці КАБи справді дуже дошкуляють нашим Збройним силам України і зрозуміло, що активність їхнього використання вони не збираються припиняти. Тому що таке припинення ударів? Ударів по мирним містам, вони можливо і справді, ми ж розуміємо, потерпають мирні жителі. Але справді військові говорять, якщо це вступить без перспективи майбутнього припинення вогню взагалі, це дуже серйозно підірве наші можливості на фронті", - сказав він.

Віктор Ягун зауважив, що удари українських військових по об’єктах ворога на території Росії є луде дошкульними для противника і важливими для України в плані послаблення можливостей росіян.

"Справді, відчуваються в них величезні проблеми із паливом всередині країни, із залізницею, яка зараз в останній момент змушена відмовлятись від дуже багатьох речей. Тому що вони фактично неспроможні виконувати навіть не то, що там внутрішні перевезення, вони неспроможні забезпечувати військове перевезення в першу чергу. Тому справді наші удари досить дошкульні, і Росії це не подобається. Як це буде виглядати? Ну, якщо, ще раз наголошую, якщо це буде один з етапів припинення вогню взагалі, тоді можна це вистачати, що да, от ми починаємо рухатися в якомусь там напрямку. Але якщо це тільки просто буде як компонент, що от ми тут зараз припинимо, а тут будемо обговорювати, ну це точно не в наших інтересах", - додав генерал-майор запасу СБУ.