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Двоє грузинських добровольців загинули в боях під Авдіївкою

7 травня, 2024 вiвторок
23:05
Війна з Росією грузія
Зміст

У боях проти російських військових на Авдіївському напрямку загинули два добровольці з Грузії - Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе

Про це повідомив грузинський добровольчий підрозділ "Чорний орел".

Відомо, що добровольці Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе загинули внаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку.

"Чорний Орел висловлює співчуття родинам цієї великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!!!!" - йдеться в повідомленні.

  • 7 квітня товариші за службою повідомили про загибель на фронті грузинського добровольця Арсена Кецбая, останні роки він жив в Україні та служив у ЗСУ.
Теги:
Україна
Росія
Грузія
російська армія
ЗСУ
Авдіївка
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