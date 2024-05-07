Двоє грузинських добровольців загинули в боях під Авдіївкою
У боях проти російських військових на Авдіївському напрямку загинули два добровольці з Грузії - Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе
Про це повідомив грузинський добровольчий підрозділ "Чорний орел".
Відомо, що добровольці Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе загинули внаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку.
"Чорний Орел висловлює співчуття родинам цієї великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!!!!" - йдеться в повідомленні.
- 7 квітня товариші за службою повідомили про загибель на фронті грузинського добровольця Арсена Кецбая, останні роки він жив в Україні та служив у ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе