Від початку квітня у боях за Україну загинули четверо грузинських добровольців

Про це пише агентство "Новини-Грузія".

Уродженець грузинського Зугдіді Арсен Кецбая загинув у бою проти Росії, останні роки чоловік жив в України та служив у Збройних Силах.

Зазначається, що це четверте повідомлення за квітень про загибель грузинського бійця у протистоянні України Росії.