Від початку квітня у боях за Україну загинули четверо грузинських добровольців
Товариші за службою повідомили про загибель на фронті грузинського добровольця Арсена Кецбая, останні роки він жив в Україні та служив у ЗСУ
Про це пише агентство "Новини-Грузія".
Уродженець грузинського Зугдіді Арсен Кецбая загинув у бою проти Росії, останні роки чоловік жив в України та служив у Збройних Силах.
Зазначається, що це четверте повідомлення за квітень про загибель грузинського бійця у протистоянні України Росії.
- 1 квітня повідомлялося, що воюючи а боці ЗСУ, під Бахмутом загинув грузинський доброволець - Михайло Мазанашвілі, родом із Горійського муніципалітету.
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