Джонсону не вдасться протягнути законопроєкт про допомогу Україні в кредит, - політолог Рейтерович
Політолог Ігор Рейтерович вважає, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не зможе реалізувати ідею про допомогу Україні в кредит
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Історія про допомогу Україні в кредит виключно ідея невеликої частини республіканців. Джонсон хапається за останній шанс, розуміючи, що йому так чи інакше політичний кінець. Я впевнений, що дві партії проголосують за законопроєкт, який пропонує Білий дім, абсолютно без проблем. Його лише потрібно поставити на голосування. Самі ж республіканці розуміють, що допомога Україні є стратегічно важливою для США", - пояснив Рейтерович.
Політолог зауважив, що ідею Джонсона про допомогу Україні в кредит не будуть навіть розглядати
"Джонсон намагається вчепитись хоч за щось. Він говорить про кредит, потім згадував про російські активи. Він намагається максимально підняти ставки, щоб хоч якісь зберегти обличчя перед Трампом. На громадян США йому давно вже наплювати. Оскільки якби він не намагався, в нього не вийде протягнути законопроєкт про допомогу Україні в кредит", - додав він.
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